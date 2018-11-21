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  3. 21 Kasım 2018 17:14

Eğitim hastanelerinde yeni dönem

Sağlık Bakanlığı üniversitelerle birlikte kullanılan eğitim araştırma hastanelerinde araştırma çalışmalarını desteklemek için yeni bir hamlede bulundu.

Eğitim hastanelerinde yeni dönem
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Sağlık Bakanlığı üniversitelerle birlikte kullanılan eğitim, araştırma hastanelerinde araştırma çalışmalarını desteklemek için üniversite hastanelerinde performans dönemini başlatıyor.

Buna göre eğitim ve araştırma alanında bakanlığın belirlediği asgari kriterlerin üzerinde çalışma yapan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarına performansa dayalı ek ücret ödenecek.

Sağlık muhabirleriyle toplantıda bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 ay içinde performans sistemine geçileceğini açıkladı. Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Bizim biliyorsunuz 21 tane üniversite ile işbirliği, birlikte kullanım protokolümüz var. Sağlık bilimleri üniversitesi dışında. Marmara Üniversitesi gibi Yıldırım Bayezit Üniversitesi gibi, Medeniyet Üniversitesi gibi 21 üniversitemiz ile iş birliği protokolümüz var. Biz bundan böyle hastanede, üniversitenin var olan kadrosuyla, ayrıca eğitim nitelikleri ve eğitim dahil olmak üzere performansı belirleyip, yeni dönemde sözleşmeye geçiyoruz. Buna en geç 3 ay içerisnde geçilmek zorunda. Yeni dönemde bu hastanelerimizde, hem asistan, hem uzman, hem doçent hem de profesör için söylüyorum, asgari yapması gereken eğitim katkısı ve bunun üzerindeki katkıyı (patent olarabilir, TÜBİTAK projesi olabilir) performansa bağlayan bir sözleşme dönemine giriyoruz. Eğitimi performansa bağlıyoruz, ilave ücrete bağlıyoruz."

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