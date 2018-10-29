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  4. 29 Ekim 2018 11:13

20 bin öğrenci için AR-GE mühendisliği başlıyor

Milli teknoloji hamlesi yapan Türkiye, özgün içerik ve proje odaklı yaklaşımlarla geleceğin teknoloji yıldızlarını ve AR-GE mühendislerini yetiştirecek.

20 bin öğrenci için AR-GE mühendisliği başlıyor
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Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Atölyeler kısa vadede faaliyete geçirilecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere 20 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberine göre öğrenciler, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye, mobil uygulamadan yapay zekaya birçok alanda çalışmalar yapacak. Öğrenciler yüksek teknolojiye sahip şirketler, AR-GE ve tasarım merkezlerinde staj yapacak. Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.

 

Yeni Şafak

Deneyap atölyeleri , ar-ge
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