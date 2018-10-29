20 bin öğrenci için AR-GE mühendisliği başlıyor

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliği ile 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Atölyeler kısa vadede faaliyete geçirilecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise olmak üzere 20 bin öğrenciye eğitim verilecek.

Yeni Şafak gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberine göre öğrenciler, robotikten kodlamaya, siber güvenlikten nanoteknolojiye, mobil uygulamadan yapay zekaya birçok alanda çalışmalar yapacak. Öğrenciler yüksek teknolojiye sahip şirketler, AR-GE ve tasarım merkezlerinde staj yapacak. Uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.