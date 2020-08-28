Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr’den açıklanacak.

20 Bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı.



Adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.



Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine https://t.co/G4tqJGDcUE’den açıklanacak. pic.twitter.com/di9zNOmgxN