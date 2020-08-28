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  4. 28 Ağustos 2020 19:32

20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin öğretmen ataması için başvuruların açıldığını duyurdu. Sonuçlar ise 1 Eylül'de açıklanacak.

20 bin öğretmen ataması için tercih başvuruları açıldı
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Buna göre, adaylar, kurum tercihlerini 28 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapabilecekler.

Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr’den açıklanacak.

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