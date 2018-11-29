24 öğrenci kayıt yaptırınca okul açılmadı

İnegöl ve çevresindeki nitelikli eleman açığına çözüm bulmak için İnegöllü sanayicilerin kurduğu özel teknik okul, talep yetersizliği nedeniyle açılamadı. Eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağı, öğrencilerin masraflarının devlet tarafından karşılanacağı okula sadece 24 öğrenci kayıt yaptırdı.



İnegöllü üç iş insanı, geçen yıl ilçeye alanında tek olacak özel teknik okulu kazandırdı. Bakanlığın da öğrenci başına destek verdiği okulda eğitim öğretim ücretsiz olarak planlandı. Bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanın yetiştirilmesinin planlandığı okulda öğrenciler isterlerse lisans eğitimlerine devletin sağladığı kontenjan avantajıyla devam edebilecekti.

Dünya gazetesinden Esra Özarfat'ın haberine göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlaması planlanan okul, öğrenci bulunmaması nedeniyle açılamadı. Yapılan sınava 450 öğrenci katılırken, kayıt yaptıran öğrenci sayısı 24'te kaldı. Talep olmadığı için okul açılamayınca kayıt yaptıran öğrenciler başka okullara sevk edildi.

İnegöllü sanayici Abdullah Ezim; mimar Ersin Bahçeci ve inşaat mühendisi Hatun Malkaralı, kurucu ortaklığında bölgenin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıktıklarını hatırlattı. Ezim, "Sorun şu ki; herkes çocuğunun beyaz yakalı olmasını istiyor. Teknik eleman olmada bir kaçış var. Bu bir hükümet programı olmalı. Doktor olacak çocuğun önünü kesmemek lazım, mühendis olacak çocuk mühendis olsun ama, becerikli çocuklar da bu tip mesleki okullara yönlendirilmeli. Bu sadece bizim çabamızla olacak bir şey değil” dedi.