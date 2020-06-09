280 bin üniversite öğrencisine haciz şoku!

KYK Yurt Müdürlükleri'nin yaz okulu, staj ve KPSS benzeri kurslar için yaz döneminde yurtlarda kalınmayacağı kararı da eleştirilerek şöyle denildi: “Türkiye'de 5 milyon kişinin ‘Öğrenim Kredisi' borcu var. 280 bin öğrenciye borcunu ödeyemediği için haciz uygulandı.

Yüksek oranlı aylık gecikme faizleri uygulanıyor. İşsizlik oranının her geçen gün arttığı bu ortamda hacizler durdurulmalı, işleyen faizler sıfırlanmalı ve taksitler revize edilmelidir.

Özel yurtlar virüs sürecinde yurtta kalmadıkları halde öğrencilerimizden ücret aldı. Öğrencilerin hak ve hukuku gözetilmelidir.”

