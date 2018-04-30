500 bin üniversite öğrencisine af müjdesi

Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başbakan Yıldırım, seçim öncesi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeleri açıkladı. Bu düzenlemelerden ikisi de genç girişimciler ve üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor.

KAYDI SİLİNEN ÜNİVERSİTELİYE AF MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım üniversite öğrencileriyle ilgili şöyle konuştu: "Üniversitelerimizde okuyan 8 milyona yakın gençlerimiz var. Tabi bunlar içerisinde zamanla çeşitli nedenlerle eğitimine öğretimine devam edemeyen gençlerimiz oldu. Yaklaşık 500 bine yakın. Bunların büyük bir çoğunluğu ya maddi imkansızlıktan ya devamsızlıktan yahut da öğrenciliğin verdiği heyecandan dolayı derslerini iyi takip edememekten kaynaklanıyor. Biliyorsunuz 7 yılda bitirme mecburiyeti var. 7 yılı geçti mi artık bahane yok diyor ve çıkışını alıyor. Bu öğrencilerimize bir kereliğine üniversitelerine, bölümlerine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve diploma alma fırsatı veriyoruz. Bunun istisnası ne? Teröre bulaşmışsa, terörle irtibatı varsa bunlar bu haktan yararlanamayacaklar."

Yıldırım, "Üniversitelerle ilgili planda çift ana dal yapanlar da dahil mi?" sorusuna ise"Bütün öğrenciler dahil. Sizlere af var, sizlere yok. Böyle bir şey yapamayız. Terörle bir şekilde ilişkisi olmuş, teröre bulaşmış bu yüzden atılmış olanlar hariç, bütün öğrencilere uygulanacak" ifadeleriyle yanıt verdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Başbakan Yıldırım, ayrıca iş kuran genç girişimcilerin Bağ-Kur primini 1 yıl boyunca devletin ödeyeceğini söyledi. İşte Başbakan'ın o sözleri: "Gençlerimize yönelik iş yeri açmak için isteyen 18-29 yaş arasında gençler var. Bunlara daha önce 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirmiştik. Gelir vergisinden 75 bin lira gelire kadar vergiden muaf tutuyorduk, genç girişimciliği desteklemek adına.

Bir ilave daha getiriyoruz, iş yeri açıyor diyelim birisi. Bu 3 yıllık gelir vergisi desteği devam edecek, bunun üzerine de 1 yıl boyunca kendisi Bağkur primi ödemeyecek, biz ödeyeceğiz. Yani devlet Bağkur primi ödeyecek.Tabii gençlerden sonra yaşlıları da ihmal edemezdik, bu müjdemiz de yaşlılarımızla ilgili."

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