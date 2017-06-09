9 yaşında beşinci sınıfı bitirdi

İzmir’de, 2 yaşında okuma yazma öğrenen 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, yaşıtlarından seneler önce beşinci sınıfı bitirdi. Muhammed’in yeni hedefi ise 14-15 yaşında üniversiteye başlayabilmek.



İzmir’de yaşayan 9 yaşındaki Muhammed Hakan Nayiş, başarısıyla herkesi şaşırtıyor. 2 yaşında okuma yazma öğrenen Muhammed, öğrencisi olduğu Misak-ı Milli Ortaokulunda yüksek zeka seviyesi nedeniyle kendisinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim görüyor. Sadece 4 yaşındayken anaokuluna başladığını ve birinci sınıfı atladığını belirten minik Muhammed, yaşıtlarına göre 2 sınıf önde olduğunu anlatarak, “Sınıf arkadaşlarımla herhangi bir sorun yaşamıyorum. İleride hedefim tıp fakültesini bitirip doktor olmak. Şu an işlediğimiz konular bana basit geliyor. Bu nedenle daha üst sınıflarda eğitim görmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda önümü açmasını istiyorum” dedi.



“14-15 yaşında üniversiteye başlamak istiyorum”

Bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 14-15 yaşında üniversiteye başlamak istediğini de dile getiren Muhammed, bunun eğitim hayatı için daha iyi olacağına inandığını söyledi.

Yaz tatilini ise TÜBİTAK’ın düzenlediği bilim kampında geçireceğini anlatan başarılı öğrenci, “Tüm yaz, bilim kampları gibi yerlere giderek bilimle uğraşmayı düşünüyorum” diye konuştu.

Muhammed’in 12 yaşındaki ablası Melike Selin Nayiş de kendisinin bu yıl altıncı sınıfı bitirdiğini ifade ederek, “Kardeşimle gurur duyuyorum. Üstün yetenekli olduğu için çok sık aynı fikirde oluyoruz, çok iyi geçiniyoruz. Beraber ders çalışıp, oyunlar türetiyoruz” dedi.



Zeka seviyesi ile dünyada binde birlik dilimde

Zeka seviyesi (IQ) 160 olan ve verilere göre ‘dahi’ olarak nitelenen IQ’ya sahip olan Muhammed’in dünyada binde birlik dilimde olduğu belirtiliyor.