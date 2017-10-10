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  4. 10 Ekim 2017 16:55

Açıköğretimde ''yüz yüze'' eğitim başlıyor

AÜ Açıköğretim öğrencilerine yönelik 16 Ekim'de başlayacak olan ücretsiz yüz yüze dersler 12 Ocak 2018'de sona erecek.

Açıköğretimde ''yüz yüze'' eğitim başlıyor
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AÜ Açıköğretim öğrencilerine yönelik 16 Ekim'de başlayacak ücretsiz yüz yüze dersler, 12 Ocak 2018'de sona erecek.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) Açıköğretim, iktisat ve  işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze dersleri Eskişehir'de  16 Ekim Pazartesi günü başlayacak. 

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ'nün merkezi Açıköğretim ve  Uzaktan eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan açıköğretim, iktisat ve  işletme fakülteleri öğrencilerine yönelik "matematik", "genel muhasebe",  "iktisada giriş", "Osmanlı Türkçesine giriş", "mikro iktisat", "istatistik",  "maliyet muhasebesi", "finansal yönetim", "denetim", "İngilizce", "Arapça"  derslerinde yüz yüze eğitim verilecek.

AÜ Yunus Emre Yerleşkesi'nde 16 Ekim Pazartesi günü başlayacak yüz  yüze dersler, 12 Ocak 2018 Cuma gününe kadar devam edecek.

Açıköğretim öğrencileri, hafta içi akşam saatlerinde  gerçekleştirilecek ücretsiz yüz yüze eğitimlerin yapılacağı derslikleri,  derslerin gün ve saatlerini Açıköğretim Eskişehir Bürosundan veya  "www.anadolu.edu.tr" internet adresinde bulunan "açıköğretim" başlığı altındaki  "öğretim ortamları" ve oradan da "yüz yüze öğretim hizmetleri" bölümünü  inceleyerek öğrenebilecek.

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