Adaylar dikkat ! Son yılların sınav soruları açıklandı

2005 ve 2017 arasında yapılan ÖSS, YGS ve LYS soruları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2005 yılından itibaren düzenlene üniversite sınavsorularını internet sitesinde yayınladı. Bu yıl üniversite sınavlarına girecek adaylar 2005 ve 2009 yıllarında tek aşamalı olarak ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ve 2010-2017 arasında iki aşamalı olarak yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavları (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) ait tüm soruları erişime açtı.

2 Ağustos 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, 33’üncü maddesi ile 53’üncü fıkrası bendi gereğince ÖSYM, düzenlediği sınavların sorularını yayınlamayacağını duyurmuştu. ÖSYM tarafından belirlenecek sınavlara ait soruların yüzde 10’u kurumun internet sitesinde yer almıştı.

GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ