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  4. 07 Kasım 2019 14:33

ALES giriş belgeleri yayınlandı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) giriş belgelerini açıkladı. Adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinden giriş belgelerine ulaşabilecek.

ALES giriş belgeleri yayınlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 17 Kasım'da düzenlenecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/3) giriş belgeleri açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanacak ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

AA

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