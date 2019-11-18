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  4. 18 Kasım 2019 18:38

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı

2019-ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı
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2019-ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ALES/3 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'una siteden erişim sağlanabilecek.

Sınava başvuran adaylar ise temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
 

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