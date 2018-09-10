Anadolu Lisesi'ne zorunlu, İmam Hatip'e değil

Milli Eğitim Bakanlığı ‘Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınladı.

Sözcü gazetesinden Yurdagül Uygun'un haberine göre bugün Resmi Gazete'de yayınlanan Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ne göre, Anadolu lisesi açılması için 9'uncu sınıfa kayıt olacak en az iki şube mevcudunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekirken, Anadolu imam hatip açılabilmesi için öğrenci şartı aranmadı. İmam hatip açılabilmesi sadece öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı imam hatip liselerine ayrıcalık yapmaya devam ederken, öğrenciler ise imam hatip lisesini tercih etmiyor. Yüzde 31 devamsızlık oranına sahip imam hatip liselerinde boş kontenjan oranı ise yüzde 50'liler düzeyinde bulunuyor.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için, açılacak her alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması gerekiyor.

Bakanlık, imam hatip okullarına herhangi bir öğrenci şartı getirmezken, ilkokul öğrencileri için öğrenci sayı şartı getiriyor. Yeni yönetmeliğe göre, ‘Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.