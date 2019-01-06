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  4. 06 Ocak 2019 18:22

Ankara'da yarın okullar tatil mi ?

Ankara'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki Ankara'da okullar tatil olacak mı ? İşte detaylar...

Ankara'da yarın okullar tatil mi ?
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Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri önlem alsa da çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle "Ankara'da okullar tatil mi ?" sorusuna cevap arayan öğrenciler Valiliğin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesabını kontrol etmeye başladı.

Ankara'da 7 Ocak pazartesi günü yani yarın okulların tatil olup olmayacağı merakla beklenirken, Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; kar yağışı bu akşamdan itibaren etkisini kaybedecek. Pazartesi günü bulutlu geçecek. Salı günü ise kar yağışı yeniden etkili olacak.

Bu arada Ankara'da Pazartesi günü okulların tatil olmasını isteyen öğrenciler konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yağdırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

@altan__yilmaz
Sayın Valim çocuklar dört gözle Ankara da okulların tatil olmasını bekliyor.

@IlknurHidimoglu
Ankara da kar çok ama çok yoğun okullar tatil olacaksa bir an önce duyurulmalı

@dreamboutlondon
Ankara’da kesin tatil olacak yağmur gibi kar yağıyor

@Buketmfys2
Ankara beyaza büründü yarın okullara tatil mi acaba sayın valim @vasipsahin

@Pcsad1923
Bu yoğunlukta kar yağmaya devam ederse, büyük olasılıkla, yarın Ankara'da okullar tatil edilir.

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