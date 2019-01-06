Ankara'da yarın okullar tatil mi ?

Ankara'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri önlem alsa da çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle "Ankara'da okullar tatil mi ?" sorusuna cevap arayan öğrenciler Valiliğin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesabını kontrol etmeye başladı.



Ankara'da 7 Ocak pazartesi günü yani yarın okulların tatil olup olmayacağı merakla beklenirken, Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre; kar yağışı bu akşamdan itibaren etkisini kaybedecek. Pazartesi günü bulutlu geçecek. Salı günü ise kar yağışı yeniden etkili olacak.

Bu arada Ankara'da Pazartesi günü okulların tatil olmasını isteyen öğrenciler konuyla ilgili sosyal medyada mesaj yağdırdı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

@altan__yilmaz

Sayın Valim çocuklar dört gözle Ankara da okulların tatil olmasını bekliyor.

@IlknurHidimoglu

Ankara da kar çok ama çok yoğun okullar tatil olacaksa bir an önce duyurulmalı

@dreamboutlondon

Ankara’da kesin tatil olacak yağmur gibi kar yağıyor

@Buketmfys2

Ankara beyaza büründü yarın okullara tatil mi acaba sayın valim @vasipsahin

@Pcsad1923

Bu yoğunlukta kar yağmaya devam ederse, büyük olasılıkla, yarın Ankara'da okullar tatil edilir.