AÖF kayıt yenileme işlemleri başladı

Bahar dönemi için 45 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders seçecek öğrenciler kayıt işlemlerini “https://aof.anadolu.edu.tr” adresinden yapabilecek.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.

KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyecekler.

AÖF KAYIT ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

17 Şubat tarihi itibarıyla kayıt yenileme işlemleri başladı. Öğrencilere 12 gün süre verildi.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

SON ÖDEME GÜNÜ 28 ŞUBAT

Ödemeler, kayıt yenileme tarihinin son günü olan 28 Şubat 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecektir.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile saat 22:00’a kadar kredi kartıyla ödeme yapılabilecektir.

Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.

Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

28 Şubat 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILMAYACAK

Bahar Dönemi kayıt yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

DERS DEĞİŞTİRME HAKKI

Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.

ŞİFRENİZİ UNUTTUNUZ MU?

Şifreniz yoksa ya da unuttuysanız yeni şifrenizi;

AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 numaralı telefonunu Fakültemiz kayıtlarındaki cep telefonu numaranızla arayarak veya size en yakın AÖF bürolarına şahsen giderek, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin “Şifre İşlemleri” bağlantısından şifrenizi alabilirsiniz.

KİTAPLAR ARTIK PDF FORMATINDA

2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilere ders kitapları dijital (PDF) formatta sunulmaktadır. Öğrenciler sınavlarda ders kitabının e-Kampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludurlar.

Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.