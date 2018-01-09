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  4. 09 Ocak 2018 10:20

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

13-14 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan AÖF final sınavlarının giriş belgeleri yayımlandı. Adaylar sınav giriş belgelerini "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinden temin edebilecekler.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı
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AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Giriş belgeleri erişime açıldı.

AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Adaylar fotoğraflı giriş belgesini http://aof.anadolu.edu.tr adresinden "Öğrenci Girişi" bağlantısından TCKN ve şifreleri ile oturum açarak vaya AÖF Bürolarından alabilirler" denildi.
 

 

 

 
 
 

 

AÖF sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav soruları ve cevapları sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanırken, AÖF sınav sonuçları ise on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

Sınava girmek için gerekli belgeler

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
- Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi g eçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu ama çla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksi k olsa öğrenci sınava alınmaz.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

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