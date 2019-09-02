AÖF yeni kayıt, kayıt yenileme başvuruları başladı

Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri için beklenen gün geldi. Eğitimini açıktan devam ettirmek isteyenlerin tercih ettiği AÖF'de kayıtlar her yı olduğu gibi online olarak yapılacak.

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi üzerinde yer alan aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden başvurular yapılabilir.

AÖF kayıtları içina adaylara 11 gün gibi uzun bir süre verildi. Bugün başlayan kayıt işlemleri 13 Eylül akşamı sona erecek. Adaylar kayıt işlemlerini bu sürede yaptıramazsa AÖF'ten yararlanamayacak.

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Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptıracak öğrencilerin ödeyecekleri ücret Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bir duyuru ile netleştirildi. Adaylar bölümlere göre farklı ücretler ödeyecek.

İşte bölüm bölüm AÖF ücretleri (TL) :

1-Acil Durum ve Afet Yönetimi ** 365,00 - 365,00

2-Adalet 265,00 - 265,00

3-Aşçılık 285,00 - 285,00

4-Bankacılık ve Sigortacılık 265,00 - 265,00

5-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı * 305,00 - 305,00

6-Coğrafi Bilgi Sistemleri 285,00 - 285,00.

7-Çağrı Merkezi Hizmetleri 265,00 - 265,00

8-Çocuk Gelişimi 285,00 - 285,00

9-Dış Ticaret 265,00 - 265,00

10-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı ** 365,00 - 365,00

11-Emlak ve Emlak Yönetimi 265,00 - 265,00

12-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon ** 365,00 - 365,00

13-Ev İdaresi 265,00 - 265,00

14-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 285,00 - 285,00

15-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 265,00 - 265,00

16-İlahiyat 265,00 - 265,00

17-İlahiyat (Arapça) *** 530,00 - 530,00

18-İnsan Kaynakları Yönetimi 265,00 - 265,00

19-İşletme Yönetimi 265,00 - 265,00

20- İş Sağlığı ve Güvenliği 285,00 - 285,00

21-Kültürel Miras ve Turizm 265,00 - 265,00

22-Laborant ve Veteriner Sağlık ** 365,00 - 365,00

23-Lojistik 265,00 - 265,00

24-Marka İletişimi 285,00 - 285,00

25-Medya ve İletişim 285,00 - 285,00

26-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 265,00 - 265,00

27-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,00 - 265,00

28-Özel Güvenlik ve Koruma 285,00 - 285,00

29-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 265,00 - 265,00

30-Radyo ve Televizyon Programcılığı 285,00 - 285,00

31-Sağlık Kurumları İşletmeciliği 285,00 - 285,00

32-Sosyal Hizmetler 265,00 - 265,00

33-Sosyal Medya Yöneticiliği 265,00 - 265,00

34-Spor Yönetimi 265,00 - 265,00

35-Tarım 285,00 - 285,00

36-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik * 305,00 - 305,00

37-Turizm ve Otel İşletmeciliği ** 345,00 345,00

38-Turizm ve Seyahat Hizmetleri ** 345,00 345,00

39-Yaşlı Bakımı 285,00 285,00

KİMLER AÖF BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.

Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.



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