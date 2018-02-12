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  4. 12 Şubat 2018 12:44

AÖF'de kayıt yenileme dönemi başladı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları bugün başladı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da yapılacak.

AÖF'de kayıt yenileme dönemi başladı
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Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretimde kayıt yenileme bugün (12 Şubat Pazartesi) başlıyor.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri

Öte yandan, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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