AÖF'de kayıt yenileme dönemi başladı

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Açıköğretimde kayıt yenileme bugün (12 Şubat Pazartesi) başlıyor.

AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat'ta başlayacak. Kayıt yenileme 23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek.



Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri



Öte yandan, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.