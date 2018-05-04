Avrupa Sınav Koleji öğrencileri down sendromlu dostları için sahne aldı

Hazırlıkları yedi ay süren oyunun prömiyer gecesi Avrupa Sınav Koleji bünyesindeki Prof. Dr. Adil Çağlar Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Oyuna özel olarak davet edilen Tomurcuk Vakfı üyeleri ve velilerin yoğun katılımıyla birlikte, gece tam bir şölene dönüştü. Oyun başlamadan hemen önce, Avrupa Sınav Koleji öğrencilerinin down sendromlu bireylerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi ziyaretindeki görüntülerinden oluşan klibin gösterimi yapıldı. Büyük alkışlar eşliğinde başlayan oyunun, sonuna gelindiğinde de anlamlı görüntüler devam etti.

Oyunun sonunda selam vermek için sahneye gelirken, Tomurcuk Vakfı'ndan oyunu izlemek için gelen dostlarını da sahneye getiren öğrencilerin bu anlamlı hareketi karşısında katılımcılar duygu dolu anlar yaşadılar. Tomurcuk Vakfı yetkililerinin yaptığı teşekkür konuşmasının ardından fuaye alanındaki kokteyl ile birlikte gece sona ermiş oldu.