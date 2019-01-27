Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve baskınlara dikkat
Emniyet'te değişiklik ! Artık zorunlu oldu...
Emniyet'te değişiklik ! Artık zorunlu oldu...
İzmir' ve Manisa'da korkutan deprem !
İzmir' ve Manisa'da korkutan deprem !
Türkiye'nin yeni kabusu: ''Risk devam ediyor'' uyarısı...
Türkiye'nin yeni kabusu: ''Risk devam ediyor'' uyarısı...
Toplu taşımada yeni dönem ! Pazartesi günü başlıyor
Toplu taşımada yeni dönem ! Pazartesi günü başlıyor
Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !
Herkes akın etti, uyarı geldi: Başka yerlere gidin !
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
Erdoğan'dan CHP'li belediye başkan adayı için suç duyurusu
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
İşte 2019 otomobil kampanyaları ! Son gün 31 Ocak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eğitim
  4. 27 Ocak 2019 10:03

Bakan Dönmez sinyali verdi: Okul saatleri değişebilir

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, okul saatlerinin değişebileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Dönmez sinyali verdi: Okul saatleri değişebilir
A+ A-

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye'de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye'nin stratejik enerji planı…

İşte Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

Yaz saati uygulamasında 2 yıl önce böyle bir karar almıştık. Bu kararın neden verildiğine dair gerekçe bulamadık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, kalıcı yaz saati uygulamasının daha verimli olacağını biliyorduk. Ancak biz bu konuyu İstanbul Teknik Üniversitesine çalışma yaptırdık. Sonuçlar kalıcı yaz saati uygulamasının enerji verimliliği bakımından daha iyi olacağını gördük.
Okul saati illere göre değişebilir.

karanlık , saat , okul , sabah
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM