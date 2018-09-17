Bakan Selçuk canlı yayında duyurdu: 15 Ekim'de açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Ekim'de vizyon belgemizi açıklayacağız. Birçok kişi icraat bekliyor. Sosyal medyada bunu fark ediyorum. Veriyi görmeden, planlama yapmam. 15 Ekim'e kadar bir sabretsin insanlar. Ben bilerek acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum. Eğitim uzun soluklu bir iş. Biz bir maraton koşuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk TRT Haber Yayın Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un yeni döneme ilişkin sorularını yanıtladı. Selçuk şunları söyledi:

Göreve geleli İki ay bir hafta oldu. Birçok kişi icraat bekliyor, ‘Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca’nın’ diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum. Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlama yapmam. Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu. Onun için 15 Ekim’e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum.

ÜÇ YILLIK PROGRAMDA HER ŞEY AÇIKLANACAK

Liseye geçişle ilgili göreve geldiğimde kılavuz vardı, haziran ayında yayınlamıştı. Bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun bir kelimesi değişse bile hukuken sınav iptal ediliyor. İlk yerleştirme sonucunda 90 bin öğrenci açıkta kaldı. Cuma günü itibariyle yerleşmeyen 3 bin küsur öğrenci vardı. Bu bizim sorunumuz, buna sahip çıkıyoruz. Cumartesi günü 3 bin çocuk için genelge yayınladık. Komisyonların bu çocukların istedikleri yerlere yerleşmesi için daha esnek hareket etmesi için bir genelge. Açıklayacağımız sistemle herkes çok rahat yerleşecek. Coğrafi bilgi sistemiyle derslik durumunu daha net göreceğiz, okullarımız daha rahatlayacak. Akademik olarak baktığınızda problemi bileşenlere ayıracağız. Sınavda sorular soruda bilgi mi lazım çocuğun formül ezberlemesi gerekmiyor, formülü soruda vereceğiz. Mesleki eğitimi güçlendirmeden yükseköğretim talebini düşüremeyiz. Mesleki eğitime dokunmamız lazım. Mesleki eğitim iyileşir, çocuklar orada tatmin olursa sınava ilgi düşer. Sınavın tipini değiştirmeyeceğiz, sadece adını değiştirerek sorunu çözmeye çalışmayacağız. Üç yıllık program sonunda bu konu toplum için net biçimde algılanacak. Aslında reform yapmıyoruz, yaptığımız inşa. Dünya nerede biz neredeyiz, bunu inşa etmemiz lazım.

MÜFREDATTA KISA VADEDE DEĞİŞİKLİK YOK

Müfredatla ilgili ekip olarak kısa vadede değişiklik anlamında bir düşüncemiz yok. Temelde düşüncem şudur, müfredat acemi öğretmene lazımdır. Usta öğretmenin müfredata ihtiyacı yoktur. Ana başlıkları verin şuraya ulaşmak istiyorum demeniz yeterlidir. Acilen bir şey yapmamak lazım. Değişikler elbette yapılacak. Ama yapılmadan önce iki sene kadar tüm öğretmenlerimiz zaten hazırlanmış olacak. Yeni müfredat çıktı bunu yapıyoruz değil.

DERSHANELERİN YERİNE YENİ ÇALIŞMA

Herhangi bir eylemi yaparken eyleme soru sorarız biz bunu niye yapıyoruz. Dershanenin doğal olarak bir ekosistemde yaşıyor ve tabi bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. İnsanlar ‘Çocuğum için endişeliyim, çocuğum için bir şey yapacağım vicdanen huzurlu olmak istiyoruz’ diyorlar. Dershanenin ortaya çıkması bir talepten kaynaklanıyor. Önce bu nedeni yok etmek lazım. 2 bin 540 civarında dershane var. Cumhurbaşkanımızın dershanelerin kesin kaldırılmasına dair talimatı var. Bunun doğal şartlarının ortadan kaldırılması ve başka araçlarla giderilmesini sağlamak konusunda çalışmamız var. Bu çalışmada sona doğru gelindi. Bazı ip uçları vereyim; Bir defa bu çocukların dershaneden aldıkları eğitim neyse çoklu ortamlarda- dijital ortamlar, okullarımız, TRT olabilir- çocuklarımıza kaynak temini anlamında dershane ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda destek olunabilir. Bununla ilgili yedi parametrede tedbir paketimiz var. Azami üç ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak. Somut adımlarını ve takvimini ortaya koyacağız.

KARMA EĞİTİM KALKACAK İDDİASI

'Karma eğitim kalkacak iddiası' gündemimizde hiçbir şekilde yok. Bizim muhatap olmak istediğimiz sorular şunlar: "Bizim çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlayacaksınız? PISA ile bağlatılı olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?" Benim konuşmak istediğim şeyler bunlar. Bazen çok şaşırıyorum Türkiye nasıl böyle bir şeyi konuşuyor? Bir vatandaş MEB yönetmeliğini mahkemeye veriyor. MEB’in de hatası olmuştur, olacaktır verebilir. Mahkeme diyor ki; ‘Siz meslek liseleri gibi kurumlardan bahsediyorsunuz, bunlardan bahsederken bunları karma eğitimle tanımlıyorsunuz bu doğru değil. Yasada kullanılan ifade alt metinde tekrar edilemez.’ MEB’e ders veriyor. Bir ay içerisinde mahkeme kararını uygulamak zorundayız. Bürokratlar da çıkarmış. Muhalefete ihtiyacı olanlar bunun üzerinden konuyu köpürtüyor. Ben anlamaya çalışıyorum. Yasanın söylediği şekilde (karma eğitim yapılır) 15’inci madde devam ediyor. Bazı durumlarda kız ve erkeklerin ayrı ayrı eğitim alabilir maddesi de 1974’ten beri var. Bu ifade orada duruyor. Yine duracak.

İKİLİ EĞİTİM KALKACAK

İkili eğitimi kaldıracağız. Üç yıllık vizyonun temel parametlerinden biri bu. Türkiye ikili eğitimi konuşulmasın diye hedefimiz var.

ÖĞRETMEN ATAMASI ARALIK SONUNDA

Bütçede bir tasarruf dönemindeyiz. 2018 için planlanan öğretmen atama sayısı 20 binle sınırlıydı. Sonradan 5 bin atama daha gerçekleşti. Göreve geldikten sonra Cumhurbaşkanımıza bir istirhamım oldu. Öğretmen arkadaşlarımın farkındayım. Onlar istatistik değil, insan ve beklentileri var. Aralık sonunda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Meclisin açılmasını bekliyoruz. Sözleşmeli öğretmenlik süresi ile ilgili çalışma yapacağız. Meclis açıldığında netleşir.