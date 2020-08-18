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  4. 18 Ağustos 2020 11:51

Bakan Selçuk'tan 8'inci ve 12'nci sınıflar için kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemindeki destek kursları için "Özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk'tan 8'inci ve 12'nci sınıflar için kritik açıklama
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okullarda 8. ve 12.sınıflar hariç destekleme ve  yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Diğer kademelerde tek bir okul alırsa cezayı müeyyide uygulanması yapılacak. Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek" dedi. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada yüzyüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağı vurglanarak okullarda 31 Ağustos ile 6 Haziran tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açılabileceğini belirtilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yayımlanan yazıyla, MEB, koronavirüs salgınına, bilim insanlarının ile eğitimcilerin tüm uyarılarına rağmen, resmi ve özel eğitim kurumlarının, 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak 31 Ağustos 2020-6 Haziran tarihleri arasında destekleme ve yetiştirme kursları açabileceğini belirtilmişti.

Bakan Selçuk bugün yaptığı açıklamada ise bu destek kurslarının yüz yüze eğitim ile gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Bakan yüzyüze eğitim için 21 Eylül dedi ama...Bakan yüzyüze eğitim için 21 Eylül dedi ama...

Okullar destekleme kursu açacakOkullar destekleme kursu açacak

 

 

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