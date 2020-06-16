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  4. 16 Haziran 2020 19:59

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır." dedi.

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili kritik açıklama
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Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Bu hafta sonu LGS için okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz.

* Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler.

* 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz, sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak.

* Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır.

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