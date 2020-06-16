Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili kritik açıklama

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

* Bu hafta sonu LGS için okullarımızın kapılarını öğrencilerimize açıyoruz.

* Velilerimiz, öğrencilerimiz ve görevli öğretmenlerimiz, binalarımızın ve sınav salonlarımızın özel dezenfektanlarla temizlendiğinden ve gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler.

* 2019 LGS'de 148 bin 946 öğretmenimiz görev almış iken bu yıl 353 bin 158 öğretmenimiz ve 17 bin 990 rehber öğretmenimiz, sınav alanlarında bizlere yardımcı olacak.

* Öğrencilerimizden ve velilerimizden ricam, hepimizin sağlığı için öğretmenlerimizin yönlendirmelerine uymalarıdır.