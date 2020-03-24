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  4. 24 Mart 2020 14:16

Bakan Selçuk'tan tepki çeken görüntülerle ilgili yeni açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde eski Başbakan Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun ortaokul öğrencilerine izletilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'tan tepki çeken görüntülerle ilgili yeni açıklama
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İşte Haber Global'de Tuba Atav'ın sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

- Velilerin EBA'ya girmekte zorlandıkları iddiası...

Uzaktan eğitimle kaydettiğimiz içerik TV yayını. Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Saatleri sınıflara göre ayırdık. Bir öğrenci 2 saat kalıp videolar izleyebilir. Binlerce deney var. EBA bir sosyal medya platformu

Bakan Selçuk: Bir haftada 3 kanal kurup, içeriklerini oluşturmak bizim için büyük bir proje. Bu süreçte elbette bazı hatalar olacak. Bir işte hata olunca 'vay nasıl hata yaparsınız?'... MEB'in bu projede çalışan ekibine teşekkür etmek istiyorum. Vay hata yaptınız biçiminde ele almak insaflıca değil.

SORU: Adnan Menderes'in idamı gösterildi. Ziya öğretmen ne düşünüyor?

Bu ders aralarındaki bir etkinlik kuşağı ile ilgili. Etkinlik aralarına belgeseller konuluyor. Gece yarılarına kadar çalışıyoruz. İsimlendirmede hata olmuş. Dünya çapında bir proje yapıyor bakanlık. Gözden kaçan bir hata. İnceleme başlattık.

Bu ekip öylesine bir çalışma içinde ki binlerce videoyu incelemem mümkün değil. Prensip olarak içerikle ilgili arkadaşlarımızın yüzlercesi bu konuya eğiliyor. Gece yarılarına kadar uzayan bir çalışma sırasında bir içerik yerine başka bir içerik konuyor yanlışlıkla. Bu kontroller sırasında bir hata olmuş.

Hukuksal bir konu. Süreci beklememiz lazım. Eğitimciler olarak bu meseleye eğitsel olarak bakarız. Hukuksal incelemeye bakalım konuşuruz.

Bugün başlayan uzaktan eğitimde tepki çeken görüntülerUzaktan eğitimde tepki çeken görüntüler

EBA'dan tepki çeken bir animasyon daha !EBA'dan tepki çeken bir animasyon daha !

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