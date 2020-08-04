Bakanı Selçuk: Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

Bakan Selçuk’un açıklaması şöyle:
* Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüse çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak…
* Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz.
* Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı ve maskesiz görmek üzücü.
* Okulları birlikte açacağız, diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?
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