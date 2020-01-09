Bakanlıktan Bilal Erdoğan’ı sevindirecek proje

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün bu yıl düzenleyeceği robot yarışmasında “Tozkoparan” kategorisi yer aldı. Bakanlık öğrencilerden ok atan robotlar istedi.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre; MEB’in 8-10 Nisan’da Şanlıurfa’da teması “Göbeklitepe”, sloganı ise “Ahican Tarihin Sıfır Noktasında” olarak düzenleyeceği uluslararası robot yarışmasında bu yıl okçu robotlar da yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı ile birçok alanda işbirliği yapan MEB, çocuklara “Tozkoparan” kategorisinde ok atan robotlar yaptıracak.

‘OSMANLI TEMASI’

MEB’in yarışmasının temasına ilişkin, “Osmanlı İmparatorluğu döneminde kemankeşlerden (keman: yay, keş: çeken, kemankeş: yay çeken, okçu) yayı öyle güçlü çekenler vardı ki bazen yayın toz kısımları kopar, bu sebeple kemankeşe de tozkoparan lakabı takılırdı. Yayın kişiri hayvan bağırsağından yapılır kirişin yaya bağlandığı kısımlara da ‘toz’ denirdi. Bu yarışma teması tozkoparan lakabı takılan çok iyi ok atan kemankeşlerden esinlenerek yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Yarışma mekanik, yazılım ve sensör teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan robotlarla yapılacak. Robotlar, belirli bir parkuru takip ederken hedefe atış yapmak ve parkuru en hızlı bitirmek için yarışacak. MEB, ana parçanın ağaç gövde, 3D yazıcıda basılmış uç, polietilen köpük ve dişi cırt cırt banttan oluşacağı bilgisini verdi.