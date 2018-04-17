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  4. 17 Nisan 2018 16:36

Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak olan merkezi sınav başvuruları yarın sona erecek...

Başvurmayanlar dikkat ! Yarın son gün...
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak liselere  girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuruları yarın sona erecek.

8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerden merkezi sınava katılmak  isteyenler, başvurularını elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara  yapacak.

Yurt dışında "e-Okul Sistemi"ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim  gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak  denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri  veya konsoloslukları üzerinden yapacak.

Sınav iki bölümden oluşacak

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak  yapılacak. 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde  uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın birinci bölümü  saat 09.30'da, ikinci bölümü ise saat 11.30'da başlayacak. Sınavın, birinci  bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek, ikinci bölümde  sayısal alandan 40 soru yöneltilecek ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak  bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar  olmak üzere 50 soru, sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden  20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek.

İki bölüm arasında verilen 45 dakikalık süre, öğrencilerin  ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler,  okullardan ayrılamayacak.

AA

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