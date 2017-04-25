Başvuru tarihini kaçıran adaylara bir fırsat daha

Başvuru tarihi sona eren LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına başvuramayan adaylar 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru yapabilecek.

ÖSYM Başkanı Ömer Demir:

"ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisan'da, ALES adayları için 27 Nisan'da, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayıs'ta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız" açıklamasında bulundu.