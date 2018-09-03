Başvuru yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan mesaja göre başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yer değişikliği başvurusu yapan ve atanamayan öğretmenlere ikinci başvuru yapma hakkı tanıdı. Öğretmenler, söz konusu başvuruları 5-7 Eylül tarihleri arasında yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlere ikinci başvuru hakkı tanındı.

Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak.

ATAMALAR 10 EYLÜL'DE YAPILACAK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlerimizden ataması gerçekleşmeyenler için ikinci bir başvuru hakkı tanındı. Başvurular 5-7 Eylül tarihleri arasında, atamalar ise 10 Eylül tarihinde yapılacak." ifadesine yer verildi.