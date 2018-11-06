Bilişim Teknolojileri Zirvesi için geri sayım başladı

Her yıl yaklaşık 800 kişinin katılımıyla düzenlenen, 20 bin kişinin internet üzerinden takip ettiği Bilişim Teknolojileri Zirvesi (BTZ) için geri sayım başladı. Sektörün en prestijli etkinlikleri arasında yer alan BTZ, 7-8 Aralık tarihlerinde İTÜ Maçka kampüsünde düzenlenecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Bilişim Teknolojileri Zirvesi kapsamında Türkiye’de ve Dünya’da teknolojinin odağındaki konular, sektörün önde gelen isimleri ve ilgili firma temsilcileri tarafından ele alınacak. Bununla birlikte İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 11.si düzenlenecek etkinlikte dijital dönüşüm, geleceğin teknolojileri, yeni nesil pazarlama, dijital mobil dünya, bilişim sektörünün dünya ekonomisindeki yeri, teknoloji ve yönetim, en stratejik güç olan ‘bilgi’ gibi birçok konu masaya yatırılacak. Oturumlar, Bilişim Teknolojileri Alanı (BT Alanı) ,İnteraktif Bölüm (Speed Networking - Coffee Time), Dijifikir e-iş fikir yarışması ve Sosyal Medya Ödülleri başlıklı 5 bölümden oluşan zirveye akademik ve profesyonel dünyadan yoğun katılım olması bekleniyor.

Zirvedeki oturumlarda, aralarında, Aslanoba Group Kurucu Başkanı Hasan Aslanoba, 4129 Grey CEO’su Alemşah Öztürk, Doğuş Otomotiv CDO’su Koray Bebekoğlu ve Vestel CMO’su Tunç Berkman gibi çok sayıda yetkin konuşmacı yer alacak.

Geçtiğimiz yıllarda aralarında Microsoft, Vodafone, sahibinden.com, Mercedes gibi 90'a yakın firmanın yer aldığı BT Alanı ise şirketlerin katılımcılarla birebir iletişim kurabildiği, ürün ve hizmetleri hakkında tanıtım olanağı veren fuaye alanı olarak konumlanıyor. İnteraktif Bölümde, gerçekleştirilen Speed-Networking ve Coffee Time tarzı aktivitelerle de katılımcıların birbirleri ile etkileşimi sağlanıyor ve Dijifikir e-iş fikir yarışması ile de genç girişimcilerin hayallerinin gerçek olmasını sağlanıyor. Türkiye'de ilk olarak BTZ 2010 kapsamında düzenlenen İşletme Mühendisliği Kulübü Sosyal Medya Ödülleri'nde ise sosyal medyayı en iyi kullanan kişi ve kurumlar halk oylaması sonucunda belirlenerek ödüllendirilecektir.

Kayıt ve program çok yakında btz.org.tr adresinde!

Ayrıca BTZ’yi facebook.com/BTZirvesi ve twitter.com/BTZirvesi sayfalarından da takip edebilirsiniz