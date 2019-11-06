Binlerce öğrencinin beklediği KYK burs başvuru sonuçları açıklandı !

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları, YURTKUR tarafından açıklandı. Lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını geçtiğimiz haftalarda yaptığı KYK burs ve kredi sonuçlarına kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlanacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, KYK e devlet ve YURTKUR sonuç ekranı ve o konu hakkında detaylar.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. KYK burs sonuçları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrenciler, E-Devlet giriş ekranı ve kimlik bilgileri ile detayları görüntüleyebilecek. İşte, 2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları hakkında tüm bilgiler.

2019-2020 eğitim öğretim yılına dair üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularını ekim ayı içerisinde tamamladı. Sonuçlar için bekleyiş devam ederken, KYK burs başvurularının görüntülemek isteyen adaylar kurumun internet sitesinde akşam saatlerinde giriş yapamadı. Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden de KYK sonuçlarına yönelik paylaşımlarda bulundu. İşte, KYK burs ve kredi sonuçları hakkında detaylar.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E DEVLET KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2019 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da YURTKUR'un internet sitesi ya da e devlet üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına e devlet şifresi ile erişim sağlayacak.