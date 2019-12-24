Bir özel üniversite daha devredildi

Şehir Üniversitesi’ne yönelik tartışmalar devam ederken, bir devir haberi de Ayvansaray Üniversitesi’nden geldi. Ayvansaray Üniversitesi’nin devriyle beraber 2019 yılında devredilen özel üniversite sayısı 4 oldu.

2019’DA 4 ÖZEL ÜNİVERSİTE DEVREDİLDİ

Geçen hafta, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı’na ait İstanbul Şehir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tarafından garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi’ne devredildi. Şehir Üniversitesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında “dolandırıcılık” tartışmalarına neden olmuştu.

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait Bilgi Üniversitesi Eylül ayında, Can Holding’e devredildi.

2015 yılında Antalya’da kurulan AKEV Üniversitesi ise bir önceki yönetimin borçları gerekçe gösterilerek devredildi. Nisan ayında, Kozyatağı İstanbul Sürekli Eğitim Merkezi yönetimi, vakfa ve mütevelli heyete temsilci vererek Vakıf’lar statüsüne göre söz sahibi oldu.

NİHAT KIRMIZI KİMDİR?

1978 yılında Şanlıurfa da doğan Nihat Kırmızı, lisans eğitimini İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yaptı. Marmara Üniversitesi S.B.E İşletme Bilim Dalı Muhasebe ve Finansman dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. İşletmelerde iç kontrol ve bağımsız denetim konusunda tez yazdı.

2003 yılına sigortacılık alanında kariyerine devam eden Kırmızı, 2008 yılında telekomünikasyon sektöründe ve Doğa Grup çatısı altında faaliyet gösteren Doğa Telekom’un genel müdürlük vazifesini üstlendi.

Kırmızı, 2013 yılında ulusal çapta geniş acente ağıyla faaliyet gösteren Doğa Sigorta şirketinin kuruluş işlemlerini gerçekleştirdi ve yönetim kurulu başkanı olarak başına geçmiştir. Hali hazırda bu görevine devam etmektedir. Nihat Kırmızı; evli ve 3 çocuk babasıdır.



