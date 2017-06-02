Bitlis'ten 51 TEOG birincisi çıktı

Bitlis'te Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan 2. dönem merkezi ortak sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan 51 öğrenci, Türkiye birincileri arasında yer aldı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde, TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınav ve TÜBİTAK projelerinde derece giren öğrenciler ile beyaz bayrak almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

GELECEĞİMİZ AÇISINDAN GÜVEN VERİYOR

Törende konuşan Vali Ahmet Çınar, başarılarda öğretmenlerin, idarecilerin öğrencilerin büyük emeğinin bulunduğunu söyledi. Duyduğu mutluluğu dile getiren Çınar, "Bu kadar çok öğrencimizin büyük başarı göstermesi geleceğimiz açısından güven veriyor." dedi.

Çocuklarımız ve gençlerin milletin geleceği olduğunu vurgulayan Çınar, "Bu gelecek sadece kişisel geleceğimiz değil. Hayatımızda kalite, konfor, üretmek ve katma değer yaratmak kişisel olarak gerekli şeyler. Ama çevremize, ailemize, köyümüze, mahallemize, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa faydalı insanlar olmak zorundayız." diye konuştu.

"Başarınız bir ümmetin geleceği açısından da çok önemli." diyen Çınar, "Ülkemize ve İslam alemine huzur gelmesini istiyorsak, Türkiye'nin güçlü olması gerekiyor. Adil olan güçlü olursa dünyada huzur olur. Allah'ın izniyle o medeniyet köklerimizdeki o büyük güç yeniden filiz sürmüş durumda. Türkiye sayenizde çok daha güçlü olacak." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Emin Korkmaz da TEOG'daki başarının gurur verici olduğunu belirterek, "Sınava giren 7 bin 48 öğrencimizden 51'i soruların tamamını doğru yanıtlamış. Bu öğrencilerimiz Türkiye'deki birincilerin arasına girdi. 89 öğrencimiz de 119 soru cevaplamış." dedi.

"39 OKUL BEYAZ BAYRAK ALMAYA HAK KAZANMIŞTIR"

Sağlık Müdürü Koray Okur, ülke genelinde geleceğin teminatı çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için Sağlık Bakanlığının "Sağlık İçin Pedalla", "Beyaz Bayrak" ve "Beslenme Dostu Okul" projelerini devam ettirdiğini anımsattı.

Okur, beyaz bayrak iş birliği protokolü ile 300 okulun tarandığını belirterek, "Müracaatları olan 57 okulumuzdan 39'u beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. Ayrıca ilimizde bir okulumuzda beslenme dostu okul projesi kapsamında ödül almaya hak kazanmıştır." diye konuştu.

Törende TEOG sınavında birinci olan 51 öğrenciye tablet bilgisayar, TÜBİTAK projelerinde dereceye giren 70 öğrenciye bisiklet, 39 okul müdürüne ise sertifika ve beyaz bayrak verildi.