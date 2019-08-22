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  4. 22 Ağustos 2019 16:16

Bu yıl sömestr'e ek 2 ara tatil var! İşte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Takvimi

Okullar 9 Eylül'de açılacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında, yarıyıl tatili 20-31 Ocak tarihleri arasında ve İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Bu yıl sömestr'e ek 2 ara tatil var! İşte 2019-2020 Eğitim-Öğretim Takvimi
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2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatillerin tarihlerini de açıkladı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacağını sosyal medya hesabından duyuran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Açılış: 9 Eylül, İlk Ara Tatil: 18-22 Kasım, Yarıyıl Tatili: 20-31 Ocak, 2. Ara Tatil: 6-10 Nisan, Kapanış: 19 Haziran."

Selçuk, "Tatilin son günlerindesiniz çocuklar, keşfedin, oynayın istediğinizce" dedi.

 

 

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