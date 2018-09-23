''Bütün eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanmalı''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde, “çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki” diyerek yaşamına son veren babayı hatırlatarak, günlerdir yüreğimizi yakın bu acı gerçekle yaşamaya çalışıyoruz. Artık ülkemizde, eğitim harcamaları kesinlikle aileye yük olmamalıdır ve bütün eğitim harcamaları devlet tarafından karşılanmalıdır'' diyerek meclis başkanlığına bir kanun teklifi sundu.

Tekin açıklamasında, ülkemizde yaşanan ekonomik kriz, dalga dalga yayılarak toplumun tüm kesimlerini etkisi altına almaktadır. Her gün kapanan yeni iş yerleri, iflas eden ve yanan fabrikalar, milyonlarca işsizin yanına yeni işsizlerin katılmasına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusun yüzde 20’inden fazlasının yoksulluk sınırı altında olduğu ülkemizde, milyonlarca hane yaşamını yardıma muhtaç bir şekilde sürdürüyor.

Ülkemizde, asgari ücretliler ile asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan çalışan kesimler, çocuklarını okula gönderemeyecek duruma geldi. Yoksulluk sınırının 8 bin liraya dayandığı, 1600 lira asgari ücret alan yurttaşlar, çocuğunun okul masrafını karşılayamaz hale geldi.

Sosyal yardımlardan yararlanmak için devletten yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza, sosyal güvenceleri bulunduğu ve maaşlarının asgari ücretin üzerinde olduğu ileri sürülerek yardım yapılmamakta, talepleri bu gerekçelerle reddedilmektedir. Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılmamalıdır. Devlet, maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımlar yapmalıdır. Bu sosyal devletin de bir gereğidir.” dedi.