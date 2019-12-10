Ceren Özdemir'in katiliyle ilgili korkunç şüphe

“Cinayet sonrası gerek ailenin, gerek bizlerin gerekse kamuoyunun aklında birtakım sorular oluştu. Ben de Ceren Özdemir davasının savcısı olarak soruyorum. Ceren’ler, Şule’ler ve Özgecan’lar için soruyorum. Soruyoruz, çünkü biz yaşam hakkını savunuyoruz” diyen CHP’li Adıgüzel, “Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur” şeklinde çok tartışılacak bir soruyu gündeme taşıdı.

Adıgüzel’in Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili 8 kritik sorusu şu şekilde:

“1- Ceren Özdemir’in katilinin açık cezaevine alınma süreci mevzuatlara uygun mudur? Bu süreçte geçmiş suçları, hakkındaki raporlar göz önüne alınmış mıdır?

2- Katil, hangi durumdan ve hangi kurumdan firar etmiştir? Bu firarda bir yardım almış mıdır?

3- Firari olduğu Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmiş midir? Emniyetin firardan haberdar edilmediğine dair bazı duyumlarımız var. Bunlar doğru mudur?



4- Firari olduğu 1 Aralık 2019 tarihinden cinayetin işlendiği 3 Aralık 2019 tarihine kadar geçen sürede kamuoyuna niçin bilgi verilmemiştir? Zanlının, cinayetten önce birçok noktada ve esnafta, fotoğrafçıda, otelde, şüphe uyandıran iletişimleri olmuştur. Kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi yakalanmasını ve cinayetin önlenmesini sağlamaz mıydı?

5- Ceren’in evi, şehrin tenha bir mahallesinde ve cadde üzerindeki sıralı binalardan bir kademe içeride ve bina girişi kör bir noktada kalmaktadır. Ayrıca evin hemen önünden üç ayrı yere yol güzergâhı kaçışa olanak sağlamaktadır. Şehrin kalabalık bir yerinde birçok insan arasından rastgele seçilmiş bir hedefin evinin bu şartlarda olması fazla tesadüfi değil midir? Bu nedenle Ceren’in bilerek hedef seçilmiş olabileceği ihtimali gözetilerek, Ceren’i hedef alma sürecinde bir yönlendirme olup olmadığı ve bununla ilgili keşif yapıp yapmadığı soruşturulmuş mudur?

6- Zanlı yakalandıktan sonra ezberletilmiş izlenimi uyandıran ifadelerinde, pişman olmadığı, rastgele hedef seçtiği, cinayet işlemekten hoşlandığı gibi söylemleri, kendisini cinayet makinası gibi takdimi için kendisine telkinde bulunulan kimse olup olmadığı araştırılmış mıdır?

7- Bu cinayetin ve denetimli serbestlikten faydalanarak işlenen benzer cinayetlerin, Meclis’e gelmesi beklenen Af yasa tasarısı ile bir ilişkisi var mıdır? Bu tasarıyla ilgili Cumhur ittifakının bileşenleri arasındaki tartışmalarda toplumdan gelecek olan itirazları güçlendirmek için gizli bir el mi devreye girmiştir?

8- Ceren cinayeti ve benzer cinayetlerde saldırıya uğrayan kurbanların aynı toplumsal kesimlerden ve benzer yaşam tarzlarını benimseyen kişilerden seçilmesi ile topluma bir mesaj mı verilmek istenmektedir? Düzce Milli Eğitim Müdürü’nün ve bir üniversite rektörünün ifadeleri de aynı yönde mesajlar içermektedir. Ya da Ceren ile empati yapan, acıyı paylaşan toplumun çok geniş bir kesimine dönük topyekûn bir saldırı olduğu algısı oluşturularak toplum mühendisliği mi yapılmakta ve bir infial mi yaratılmak istenmektedir?”