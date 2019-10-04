CHP'li Salıcı: Erken seçim Kurultay'ı durdurur

CHP’de kongreler için hazırlıklar hız kazanırken partinin Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, yerel seçimlerden başarıyla çıkan il ve ilçe yönetimlerinin ‘ödüllendirileceğini’ söyledi.

Salıcı, erken seçim kararı alınırsa Kurultay sürecinin dondurulacağını bildirdi.

CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlerde 11 Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere seçimin kazanıldığı yerlerin il ve ilçe başkanları için “devam” mesajı verdi.

Salıcı, “Ortada bir başarı varsa bunun ödüllendirilmesi gerekiyor ancak bu, seçimin kaybedildiği yerde il ve ilçe başkanlarının kesinlikle değişeceği anlamına da gelmiyor” dedi.

Kulislerde dillendirilen olası bir erken seçimin Kurultay sürecine denk gelmesi durumunda takvime hemen ara verileceğini ifade eden Salıcı, il ve ilçe örgütlerine de ‘uzlaşı’ çağrısı yaptı.

KURULTAY NİSAN AYINDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’nın tek adayla il ve ilçe kongrelerinin yapılmak istenmesinden Üye Yazım Bürosu’nun Genel Sekreterlik makamından alınarak kendi birimine bağlanmasına kadar tartışılan bazı konularda BirGün’den Hüseyin Şimşek 'e açıklamalarda bulundu.

Salıcı, “Kurultay sürecine ilişkin takvimimizi örgütlerimize gönderdik. CHP Tüzüğü çerçevesinde ilçe ve il kongresi süreci yaşanacak ve bu süreç Kurultay ile sonuçlanacak. Bu süreçlerin Nisan ayında tamamlanabileceğini ve Kurultayımızı bu tarihte toplayabileceğimizi söyleyebiliriz” dedi.

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Yerel seçimlerdeki sonucun ödüllendirilmesi gerektiğini vurgulayan Salıcı, “Yerel seçimlerde ortaya başarılı bir sonuç çıktı ve bu durumda birilerini ödüllendirmemiz lazım. Buna ilçe ve il yöneticileri de dahil. Onların yeniden seçilmesi için bir avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Tabii tek başına seçim kazanmış olmak, başarının bir kriteri değildir. Şu anda mümkün olduğunca kimin seçileceğinden çok partinin huzur içinde süreci tamamlamasıdır, önemli olan. Örgütsel barışı sağlayarak sürecin devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

TEK ADAYLI KONGRE

Salıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kongre sürecinde tek aday fikri iktidar olma düşüncesinden geliyor. Bu bir iktidar süreci. İktidar sürecini yönetmenin ana koşullarından biri, var olan enerjinizi dışa dönük bir şekilde harcamaktır. Türkiye’nin temel problemleri var. Kadrolarınızın problemlere yönelik çözüm önerilerini halkla buluşturabilmesi lazım. Parti içi yarış, ihtiyaç olduğunda tabii ki olmalı. Hatta parti içi yarışın en çok olduğu yer de CHP’dir. Ama bu yarışı partinin politikalarını daha iyi yöne doğru ilerletecek bir uzlaşı ile çözersek kimsenin dışlanmadığı yapıya ulaşırız. Tek aday olursa memnun oluruz, tek adaydan fazla olursa da tüzük gereği seçim yapılır ancak biz mutabakatı ve bir araya gelmeyi teşvik edeceğiz.”

Salıcı, “Erken seçim ile kurultay süreci çakışırsa da planımız hazır. Eğer AKP, ‘Ben ülkeyi yönetemiyorum’ derse ki erken seçime gitmek ‘yönetemiyorum’ demektir, biz bu seçimden kaçmayız. Erken seçim kararı alındığı anda Kurultay takvimini donduracağız. Erken seçim gerçekleştikten sonra takvim sürecek ve yönetim kadrolarımız belirlenecek” diye konuştu. CHPli Salıcı sözlerini şöyle sonlandırdı: “Önümüzde iktidar olma hedefi duruyor. Bu hedefin bir parçası olarak Suriye Konferansı’nı topladık. Çok önemliydi bu konferans. Bir ana muhalefet partisi tarafından yapılmış en etkili çalışmalar arasında yer aldı. İktidara adaysanız, Suriye meselesini nasıl çözeceğinizi anlatmalısınız. Suriye meselesi gibi Kürt sorunu da böyle. SHP’den beri biz Kürt sorunu hakkında zaten fikir üretiyoruz Yarın başka bir konuyla ilgili de sözler söyleyeceğiz. Ülkenin temel sorunları ile ilgili çözüm önerilerimiz ve çalışmalarımız sürecek.”