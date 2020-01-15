CHP'li vekilden Ziya Selçuk açıklaması !

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tartışma yaratan eylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Daha önce öğrencilere zorla din dersi seçtiren Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, şimdi de Balıkesir’deki bir okulda, öğrencilere zorla “Dua etmeyen aşağılık insandır” temalı metin okuttuğu belirtildi.

Oda TV'de yer alan habere göre; Okutulan metinde dua etmeyen insanın "aşağılık" insan olduğu ifade edilirken, CHP'li Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise, "Milli Eğitim’de yaşanan bu skandallar, vizyon ortaya koymaya çalışan Ziya Selçuk’un da altını oymaktadır" diye belirtti.

Olay, İstiklal Marşı töreninden hemen önce tören alanında yaşandı. Okul yöneticisi, bir öğrenciyi kürsüye çağırarak, “Değerler eğitimi kapsamında yazılan şiir ve yazı okunacaktır. Yazısını okumak için arkadaşınız C.yi buraya davet ediyorum” dedi. Kürsüye çıkan öğrenciye, Mili Eğitim Müdürlüğü'nden okullara gönderilen ve içerisinde ayrımcı ifadeler barındırdığı ifade edilen bir metnin okutulması tartışma yarattı.

Metinde geçen ifadeler şöyle:

“Günümüzde kendisini gerçekleştiremeyen insanlarımızın temel sorunlarından bir tanesi aşağılık duygusudur. Oysa ki Allah’a olan inanç, insanlardaki aşağılık duygusunun ortadan kalkmasını sağlar. Allah’a olan inancımızı arttırırsak, bunun kendimize olan güven ve saygıyı arttırdığını görürüz. Dualarınızı gerçekten içinizdeki şüpheleri, korkuları ve aşağılık duygusunu kaldırma amacıyla yapın.”

ZİYA SELÇUK'UN ALTINI OYUYORLAR

Konuyu gündeme taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise, olaya tepki gösterdi.

CHP'li Ensar Aytekin, “Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğünün baştan ayağa incelenmesi gerekiyor. FETÖ'cüsü burada, şeriatçısı burada, tarikatçısı burada. İnsan bunlara değil çocuk, bardak bile emanet etmez” ifadelerini kullanırken, "Milli Eğitim’de yaşanan bu skandallar, vizyon ortaya koymaya çalışan Ziya Selçuk’un da altını oymaktadır. Anlaşılan o ki, Milli Eğitim’de bir 'iktidar' savaşı var" dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in açıklaması şöyle:

"Balıkesir Milli Eğitim’de skandallar ne yazık ki bitmiyor. FETÖ'cülerin kılcallara girdiği bir yerde, Balıkesir’de yapılan FETÖ karşıtı mücadele dikkat çekici olsa da, her yerden sorun fışkırıyor. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir Edremit Milli Eğitim Müdürü Y.K. FETÖ örgütü iltisakı sebebiyle görevden el çektirilmişti. FETÖ’nün Milli Eğitim’de boşalttığı kadrolara yeni yapıların bir sendika altında sızdığına yönelik çok sayıda iddia var.

Daha önce, 'öğrencilerin mezuniyetinin dinde yeri yok, mezuniyet adı altında ahlaksızlar yapılıyor' bildirisi gündem olmuştu. Milli Eğitim Müdürünün makamında ve himayesinde yapılan açıklamanın üslubuna benzer şekilde yeni bir skandal da bir okulumuzda yaşanmıştır. Dua etmeyen insanın aşağılık insan olduğu ifadelerine yer verilen metnin bir öğrenciye zorla okutulması yeni bir skandaldır.

Konuyu Meclis gündemine taşıyoruz. Bu olay bir inanç istismarıdır. Öğrencilerimizi dinle korkutmaktır. Milli Eğitim’de yaşanan bu skandallar vizyon ortaya koymaya çalışan Ziya Selçuk’un da altını oymaktadır. Anlaşılan o ki, Milli Eğitim’de bir 'iktidar' savaşı var. Bu pis savaşta masum öğrencileri kullanmak da o metinde geçen ifade gibi aşağılık bir eylemdir."