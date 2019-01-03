Cihat içeren kitaba Bakan sahip çıktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği okuma etkinliği için okullara dağıtılan ve laikliği hedef alarak, cihat övgüsü içeren kitabın toplatılmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Eylül 2018’de okullarda düzenlenen okuma etkinliği için Cahit Zarifoğlu’nun, “Bir Değirmendir Bu Dünya” kitabını önerdi. Kitaptaki, “İslam düşmanları, bugün faiz sever, laik ve başıbozuk hale getirmek için nasıl uzun yıllar gayret etmişse insanları bu hainlerin elinden kurtarmak için de aynı derecede gayret göstermek gerekli” ifadeleri tepkilere neden oldu. CHP’lilerin hedef alındığı ve “Kemalist ve laik zihniyetli insanların arkasından gidenlerin” hata yaptığının savunulduğu kitaptaki “Cihadın bir alanı, İslam düşmanlarıyla savaşmayı, diğer alanı ise nefsin basit istekleriyle mücadele etmeyi kapsar” ifadeleri de tartışma yarattı.

MÜDÜRLÜK KİTAPTAN VAZGEÇTİ

Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü, kamuoyunda oluşan tepki üzerine kitabın okuma listesinden çıkarıldığını duyurdu. Kitaptaki bazı ifadelerin “uygun olmadığını” ifade eden Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, kitabın sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi üzere dün yeni bir açıklama yayımladı. Yılmaz’ın açıklamasında, “Konu sadece Çanakkale özelinde olup ülke çapında verilmiş bir karar söz konusu değildir” ifadesi kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından, “Bir Değirmendir Bu Dünya” kitabına ve yazar Zarifoğlu’na sahip çıktı. Zarifoğlu için, “Edebiyatımızın zarif ustası” yakıştırmasını yapan Selçuk’un açıklamasında, “Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır” denildi.

“ARTIK YETER”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, tepkisini “Bu içerikteki bir kitabı savunanların bilimsel gerekçeleri nedir? Kişisel kavgalarını öğrencilerimiz ve geleceğimiz üzerinden yapan bu isimlere artık yeter diyoruz. Öğrencilerimizin hayallerinden, umutlarından, geleceğinden ellerinizi çekin. Karanlığa karşı aydınlığın, bilimin, eşit, özgür ve demokratik bir Cumhuriyet’i kurmanın mücadelesini birlikte vermek zorundayız” sözleriyle dile getirdi.



