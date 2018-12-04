Çocuk kitabında skandal ifadeler

Halime Erdoğan'ın yazdığı çocuk kitabı 'Hayalci Çocuk'ta bir çocuğun istismara uğradığını anlatan ifadeler okurlardan büyük tepki gördü. Tepkiler üzerine Pusula Yayıncılık’tan konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, "Kitap dağıtıma çıktıktan çok kısa bir süre sonra toplatılmıştır." denildi.



Halime Erdoğan’ın ‘Hayalci Çocuk’ isimli çocuk kitabında yer alanlar okurları ve ebeveynleri kızdırdı.

Sözcü gazetesinden Sercan Meriç'in haberine göre; kitabın 58’inci ile 61’inci sayfalarında bir çocuğun tecavüze uğraması anlatılıyor. 6-10 yaş arası çocuk okurlara yönelik satışı bazı internet sitelerinde de devam eden kitap, geçtiğimiz yıl Mart ayında Pusula Yayıncılık etiketiyle basılmış.

"GERİ TOPLATTIK"

Söz konusu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaşan okurlar, hem yazara hem de yayınevine tepki gösterdi. Kitapla ilgili açıklama yapan yayınevinin yönetmeni Özlem Gündoğdu, kitabı piyasaya sürdükten bir ay sonra toplattıklarını açıkladı. Yazar ile konuyu görüştüğünü ifade eden Gündoğdu, “Yazarla görüştüm, farkındalık yaratmak için bunu yazdığını söyledi. Geçen yıl 1000 baskı yapmıştık, çoğunu toplattık. Piyasada satışı da yapılmıyor. Biz de çok üzgünüz böyle bir şey olduğu için” dedi.

TOPLATILMA İŞLEMİ SÜRÜYOR

Öte yandan Pusula Yayıncılık’tan konuyla ilgili bir resmi açıklama da yapıldı.

Açıklama şöyle:

“Yayınevimizden çıkan Halime Erdoğan’a ait ‘Hayalci Çocuk’ adlı kitap, her ne kadar çocukların bazı konularda bilinçlenmesini, onların kendilerini korumayı öğrenmesini amaçlasa da bazı satırlarda yer alan ifadelerin çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimlerine uygun olmadığı yayınevimiz tarafından tespit edildiğinden kitap dağıtıma çıktıktan çok kısa bir süre sonra toplatılmıştır.

Görüleceği üzere herhangi bir sitede satışı yapılmamaktadır. Fuarlara dağıtılan az sayıda kitabın ise toplatılma işlemi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Okurlarımızın hassasiyeti için teşekkür ederiz ve aynı hassasiyeti en başından beri gösterdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.