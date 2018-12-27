''Çok özel'' makam aracı siparişi

108 devlet üniversitesi arasında 90. sırada olan Siirt Üniversitesi'nin Rektörü Murat Erman için, süper lüks araç ihalesine çıkıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 28 aylığına kiralanacak araç için tam 30 özellik sıralandı. Özellikler arasında, “Yabancı menşeli,, siyah renkli, 4×4 dizel motor, 2000 cc, en az 190 beygir güç, start stop, ısıtmalı koltuklu, uydu telefonlu, saatte 232 kilometre yapabilecek nitelikte ve 0-100 kilometreye 8.2 saniyede çıkabilen” kriterleri sıralandı.

13 Kasım'da çıkılan ihalenin şartnamesine göre, rektör makam aracını mesai dışında da kullanabilecek.

Rektör Murat Erman için kiralanacak makam aracının özellikleri 2017 ve daha üst model, yabancı menşeli ve dizel, kilometresi 30 bini aşamamış ve dış rengi siyah olacak. Aracın, yabancı menşeli ve dizel, silindir hacmi en az 2000 cc ve motor gücü en az 190 hp olması gerekiyor.