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  4. 05 Ağustos 2020 22:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''açıköğretim psikoloji'' için kararını verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda “açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''açıköğretim psikoloji'' için kararını verdi
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Cumhurbaşkanı'nın kararını Twitter'dan duyuran Fahrettin Altun, şunları yazdı:

''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu “psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde” bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen
“açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı” yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''

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