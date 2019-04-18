Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı rektörler ''tanıdık'' çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 üniversiteye rektör atadı. Tepkilere neden olan atamalarda, rektörlerden bazılarının ismi sık sık çocuk istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı ile bağlantılı





BERRAK GÜNGÖR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete’de yayımlanan atamalara göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Sedat Murat, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Eyüp Ertuğrul Karsak ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamdullah Şevli atandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Ahmet Saim Kılavuz

ENSAR VAKFI KONUŞMACISI

Ancak rektör olarak atanan isimlerin bazılarının, AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen ve adı skandallarla anılan vakıflarla bağlantılı olması dikkat çekti. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Sedat Murat, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşların yüksek istişare heyetlerinde yer alıyor. Bunun yanı sıra İlim Yayma Mezunları Derneği Denetim Kurulu Başkanı olan Murat’ın, 28 Aralık 2016 tarihinde, Ensar Vakfı’na bağlı Genç Ensar tarafından düzenlenen istişare toplantısına konuşmacı olarak katıldığı görülüyor.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ne atanan Sedat Murat

Atanan rektörlerden bir diğeri de Prof. Dr. Mehmet Karakaş. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne atanan Karakaş’ın Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Ensar Vakfı 1’inci Genel Kurulu’na katıldığını gösteren fotoğrafları sosyal medyada mevcut.

Mehmet Karakaş, Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne atandı. Karakaş, Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu’na katılmıştı.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un da, Ensar Vakfı Bursa Şubesi’nin 2 Kasım 2016 yılında düzenlediği bir programa konuşmacı olarak katıldığı biliniyor.

AK PARTİ ADAY ADAYI REKTÖR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Hamdullah Şevli’nin ‘Millet Kıraathaneleri’ övgüsü dikkat çekerken, Şevli’nin aynı zamanda AK Parti ile olan yakın bağları da var. Zira Şevli, bir dönem AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bunun yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ederek, AK Parti’den Van milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Hamdullah Şevli

KÜTÜPHANEYE DİNİ ‘REVİZE’

Galatasaray Üniversitesi’ne atanan Eyüp Ertuğrul Kasrak da dikkat çekici bir isim. Kasrak’ın üniversitede vekâleten rektörlük yaptığı sırada, Erdoğan’ın üniversiteye gelmesi üzerine, kütüphanedeki kitapları kaldırıp yerlerine dini kitaplar yerleştirdiği iddia ediliyor. Bu iddia sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.