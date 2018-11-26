DART ile yeniden sizlerle

Farklı departmanların farklı şirket ve sektörlerdeki işleyişini anlatmayı amaçlayan DART’ta 9 şirketten 9 konuşmacı Ar-Ge, Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama departmanları üzerine 3 farklı panelde bir araya gelecekler. Davetli şirketlerin üst düzey yöneticileri söz konusu departmanın kendi şirketlerindeki işleyişlerini ve süreçlerini anlatıp öğrencilerin sorularını cevaplayacaklar. Ayrıca kahve molalarında davetli konuşmacılarımızla birebir iletişim kurma ve sorularınızı sorma şansı elde edebilirsiniz!

Sen de kariyer hedeflerini şekillendirmek istiyorsan seni de 6 Aralık saat 09.00’da İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi C101 Amfisi’ne bekliyoruz! Kayıt olmak için www.ituemk.org ‘a tıklayınız!



Ar-Ge:

Group Renault

Unilever

Şişecam

Türk Traktör

Türkiye Finans Katılım Bankası



Bilgi Teknolojileri:

IBM

TEB



Pazarlama;

Danone

ING Bank

Koçtaş





*Etkinliğimiz ücretsiz olup gün sonunda e-sertifika verilecektir.

*Etkinliğimiz; okul, bölüm ve sınıf ayrımı olmaksızın herkese açıktır.

*Etkinliğimizin konuşmacıları yakında etkinlik sayfamızdan duyurulacaktır.