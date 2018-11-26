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  4. 26 Kasım 2018 18:44

DART ile yeniden sizlerle

Çalışmak istedikleri departmana karar veremeyen öğrenciler Departmanlar Arası Rotanı Tasarla (DART) ile kariyerlerine sağlam adımlarla başlıyor!

DART ile yeniden sizlerle
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Farklı departmanların farklı şirket ve sektörlerdeki işleyişini anlatmayı amaçlayan DART’ta 9 şirketten 9 konuşmacı Ar-Ge, Bilgi Teknolojileri ve Pazarlama departmanları üzerine 3 farklı panelde bir araya gelecekler. Davetli şirketlerin üst düzey yöneticileri söz konusu departmanın kendi şirketlerindeki işleyişlerini ve süreçlerini anlatıp öğrencilerin sorularını cevaplayacaklar. Ayrıca kahve molalarında davetli konuşmacılarımızla birebir iletişim kurma ve sorularınızı sorma şansı elde edebilirsiniz! 
Sen de kariyer hedeflerini şekillendirmek istiyorsan seni de 6 Aralık saat 09.00’da İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi C101 Amfisi’ne bekliyoruz! Kayıt olmak için www.ituemk.org ‘a tıklayınız!

Ar-Ge:
Group Renault
Unilever
Şişecam
Türk Traktör
Türkiye Finans Katılım Bankası

Bilgi Teknolojileri:
IBM
TEB

Pazarlama;
Danone
ING Bank
Koçtaş


*Etkinliğimiz ücretsiz olup gün sonunda e-sertifika verilecektir.
*Etkinliğimiz; okul, bölüm ve sınıf ayrımı olmaksızın herkese açıktır.
*Etkinliğimizin konuşmacıları yakında etkinlik sayfamızdan duyurulacaktır.

Departmanlar Arası Rotanı Tasarla , dart , İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü
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