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  4. 15 Haziran 2019 13:34

Dede ve torun YKS'ye aynı okulda girdi

Bugün gerçekleşen YKS'nin ilk oturumu ilginç görüntüleri de beraberinde getirdi. Nevşehir'de dede ve torun, üniversite öğrencisi olabilmek için aynı okulda sınava girdi.

Dede ve torun YKS'ye aynı okulda girdi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabah saatlerinde TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelen dede

Yusuf Koçak (56) ve torunu Berkay Günaydın (18), sınav heyecanını birlikte yaşadı.

Yusuf Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise mezunu olduğunu ve zaman zaman mezuniyet durumuna ilişkin sorularla karşılaştığı için üniversite okumaya karar verdiğini belirtti.

Torunuyla aynı okulda sınava girmekten ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Koçak, "Bazen soranlar oluyor, 'Lise mezunuyum.' dediğimde utanıyorum. Okumanın gerekli olduğunu düşündüğümden yeniden eğitime yöneldim. Üniversiteye girmek istiyorum. Lise mezunu olmak artık ilkokul seviyesinde olmak gibi. Annelere babalara sesleniyorum. Bağınızı bahçenizi satın, çocuklarınızın eğitimine harcayın." dedi.

Dedesiyle sınava girecek olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden torun Berkay Günaydın da geçen yıl sınavda istediği puanı alamadığı için bu sene ikinci kez sınava girdiğini belirterek, "Bu yıl kazanabileceğime inanıyorum ve dedemle aynı yerde sınava girmekten dolayı da mutluyum. Dedemle aynı bölümü aynı üniversitede okuma güzel olabilir." diye konuştu.

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