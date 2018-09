Defter Alırken Dikkat Ettiğimiz 5 Şey

Çocukluk yıllarının en vazgeçilmez eşyalarından olan defterlerden kaçını kendi arzunuzla ve istediğiniz özelliklere sahip bir biçimde seçtiğinizi bugün tam olarak hatırlamayabilirsiniz. Fakat, bir deftere sahip olmak için gittiğiniz kırtasiyenin kapısından girerken duyduğunuz heyecanının, hala yerinde olduğunu hissedebilirsiniz.

Defterleri Vazgeçilmez Kılan Detaylar

Çocukluk kahramanlarınızın süslediği kapaklara bakarken, daldığınız hayallerin arasında oyunlar oynamanın keyfini de tarif etmekte zorlanabilirsiniz. Süperkahramanlar, arabalar, futbolcular ve hatta uzay araçlarıyla süslü defterlerinizin kapakları; ruhunuzun da izdüşümüdür adeta. Kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi ifade etme yöntemi olarak seçtiğiniz defter kapakları, hakkınızda ipuçları veren önemli detaylar arasında sayılabilir aslında.

Satır Aralarında Dolaşan Çizgiler

Defter seçimini etkileyen belki de en önemli faktörlerden birisiydi çizgiler, kareler. Satır aralarını belirleyen işaretler olmaktan çıkıp, en güzel desenlere, basit resimlere, karalamalara zemin olurlardı çoğu zaman. Dersler için ayrı, ödevler için ayrı, resimler için ayrı, notalar için ayrı seçilen çizgiler, sizin ellerinizden çıkacak maharetlerin ilk şahidi olabilir. Bu çizgilerin oluşturduğu satırların arasında, bir dönemin en ilgi çeken notlarını belki bugün hala bulabilirsiniz.

Sayfa Sayısına Dikkat!

Hayatınızın her anında yanınızda bir defter bulundurma alışkanlığınız varsa; sayfaların sizin için önemli tartışılmaz olabilir. Fakat, şart koşulan bir zamanda ya da durumda defter edinmek zorunda kaldıysanız, işte o zaman sayfanın sayısını defteri talep eden belirler. Yapraklarına karar verir ve sizi gönderir. Bu defteri seçmek belki de en zorudur. Sayfa sayısının ya da defterdeki kalınlık/inceliğin faturası da çoğu zaman yine size kesilir. Bu gibi durumlarda, çaresizce ilk bulduğunuz kırtasiyede soluğu aldıysanız; belki siz de kendinizi, kasada hiç ummadığınız bir defterle bakışırken yakalamış olabilirsiniz.

Asla Tek Defter Yetmez!

Ne okulda, ne evde ne de kurslarda; asla tek defter yetmez. Bir şeylerin her zaman birden fazla defteri vardır, bu defterler her zaman birbirinin tamamlayıcısıdır ya da devamıdır ve her zaman yan yana olmalıdır. Defterler arasındaki bu korelasyon, sizin de çantanızın boyutuna ilişkin vereceğiniz kararın tek söz sahibi olmuştur. Ağırlıklardan kurtulmaya çalışsanız da başaramamışsanız ve tedbiri elden hiç bırakmayanlardansanız; belki küçük boyutlu defterle bu problemi aşmayı deneyebilirsiniz.

Kalem ve Silgilere Çantada Yer Açmak

Defterlerin vazgeçilmez ekürisi kalemler... Kalemlerin çeşitliliği ile birlikte hayatımıza giren kalemliklere çantada yer açmak düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Kalemlik içerisinde sebepsiz artan kapaklar, silgilerin bölünmesi, paylaşılması ile oluşan çoğunluk, açacakların boyutlarındaki artış; bir çantanın içerisinde defterlerle sizi biraz zorlayabilir.