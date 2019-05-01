Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri projesi bitirildi

AK Parti iktidarının ikinci yılında eğitim alanında uygulamaya konulan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” uygulamadan kaldırıldı. MEB’in, “Cumhuriyeti demokrasi ile güçlendirmek, yerleşik demokrasi kültürünü oluşturmak” amacıyla 2004 yılında başlattığı uygulamadan vazgeçildiği yönündeki karar, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş imzalı bir yazıyla okullara bildirildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre TBMM Başkanlığı’nın 2013 yılında aldığı, “Artık projeye dahil olmayacağız” kararı, projenin sonlandırılmasına gerekçe gösterildi. Ancak, öğrenci meclisleri 2013 yılından Mayıs 2018’e kadar düzenli olarak toplandı.

Türkiye’deki demokrasi tartışmaları 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından yoğunluk kazanırken eğitim alanında çarpıcı bir karara imza atıldı. Okul öğrenci meclislerinin iki ayda bir, il öğrenci meclislerinin yılda iki kere yaptığı ve yıllık faaliyetlerin “Milli Egemenlik Haftası”nda TBMM’deki toplantı ile sonlandığı projenin artık sürdürülmeyeceği açıklandı. Bakanlığın, okullardaki demokrasi kültürünün gelişmesine katkı amacıyla başlattığı projeyi durdurmasını, TBMM Başkanlığı’nın 2013 tarihli kararına dayandırması eğitimcilerin tepkisine yol açtı.

