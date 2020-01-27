Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'ye katılarak deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da yapılan çalışmalara dair bilgi verdi.

NTV ekibinden Pınar İlik Üçer'in sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Bütün okullara gönüllü rehber arkadaşlar dağıldılar. Bu arkadaşlarımız oralarda toplantılar yapıp velilerle görüştüler. Velilerden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar da yapıldı. Benim akademisyen olarak alanımın PDR olması dolayısıyla, akademisyen arkadaşlarımızdan bir destek alma şansımız oldu.

Bu konu önemli o nedenle çalışmaları bir an önce başlatttım. Öncelikle daha riskli olan gruplardan başlamak üzere bir rehabilitasyon çalışması başlatıldı. Bu çalışmalar küçük gruplar halinde ya da bireysel rehabilitasyon şeklinde başladı. Bir yandan da oyun grupları başladı. Bütün bunların amacı çocukları yargılamadan, onları anlamaya çalışmak.

Çocuğun korkularının gerçekten olup olmamasının bir önemi yok. Onun öyle hissetmesinin bir önemi yok. Etrafında yetişkinler olmayabiliyor, onları yalnız bırakmamak da çok önemli. 19 bin civarındaki öğretmenimize afet eğitimi yaptık. Çocuklar açısından önemli olan onların korkularının bir şekilde anlaşılmaya çalışılması ve arkadaşlarıyla beraber rehabilite olmasını hızlandırmak.

Bir genel tarama yapıldı. Birkaç okulumuzda ciddiye alınabilecek hasarlar var ama bu yıkım değil. Bu çalışmalardan sonra diğer okullarımızın da hazırlanması konusunda valilik her türlü çalışmayı yürütüyor. Okulların eğitim öğretime hazırlık konusundaki durumu birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak. Riskli diyebileceğimiz okullarda da çalışmalar başladı.

Bizim için önemli olan bu okulların güvenli olup olmadığı. Biz gerekirse erteleriz, gerekirse hemen başlarız. Bunun için somut kanıtlara ihtiyacımız var ve şu anda kanıt toplama işlemi devam ediyor.