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  4. 26 Nisan 2019 11:32

Ders ve sınavlara cuma namazı ayarı

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abay, YÖK’ün “Cuma İzni” başlığıyla yayımladığı genelgeyi hatırlatarak, mesai, ders ve sınav saatlerinin cuma namazı ile çakışmayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili talimat verdi

Ders ve sınavlara cuma namazı ayarı
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Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Canan Fisun Abay, ders ve sınav saatlerinin cuma namazı ile çakışmaması için YÖK’ün 2018 yılında “Cuma İzni” başlığıyla yayımladığı genelgeyi anımsatarak mesai, ders ve sınav saatlerinin cuma namazı ile çakışmayacak şekilde düzenlenmesi ile ilgili yeni bir talimat verdi.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Abay imzası ile yayımlanan talimat metni, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi. 

NE OLMUŞTU?

YÖK Başkan Vekili Rahmi Er imzasıyla 4 Nisan 2018 tarihinde, tüm üniversite rektörlüklerine ders ve sınav saatlerinin cuma namazına engel olmayacak şekilde düzenlenmesi talimatı veren bir yazı gönderildi. Yazıda, mesai saatleri, ders çizelgeleri ve sınav saatlerinin bu doğrultuda düzenlenmesi gerektiği ifade edildi.
 

Birgün

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