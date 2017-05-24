DGS 2017 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 23 Temmuz'da yapılacak meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans programları mezunlarının lisans öğrenimi için düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı'na (2017 DGS) başvurular başladı. Adaylar, 1 Haziran'a kadar başvuru yapabilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2017 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.

Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 2 Haziran'da sona erecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS SINAV TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı ise 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçları ise 29 Ağustos Salı günü açıklanacak.