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  4. 20 Haziran 2019 15:20

DGS giriş belgeleri erişime açıldı

30 Haziran'da yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'nın giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Adaylar, giriş belgelerine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

DGS giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 30 Haziran'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2019-DGS) giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da uygulanacak 2019-DGS'ye başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

AA

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